Wien (pts018/29.01.2019/12:40) - Von digitaler Werkstoffprüfung bis zur Cyber-Sicherheit: Österreichs größter Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleister - mit Niederlassungen in mehr als 20 Ländern - hat sich längst zu einem IT-Security-Komplettanbieter entwickelt, 10 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet allein der Bereich IT- & Datensicherheit. Das TÜV AUSTRIA Technology & Innovation Center ist dabei Startpunkt jener Lösungen und Produkte, die ein vernetzter, digitalisierter Markt verlangt. Technische Sicherheit 4.0 Mit dem neuen Safe-Secure-System-Lab, "S3 Lab" will TÜV AUSTRIA seine Kompetenzen weiter ausbauen. TÜV AUSTRIA-CEO Stefan Haas: "In unserem Safe-Secure-System-Lab erfassen wir sicherheitstechnische Herausforderungen im B2C-Bereich, dem Automotive- und Industriesektor. Diese Vernetzung hat eine gesellschaftliche wie wirtschaftliche Bedeutung. Unsere Planung für das Technology & Innovation Center trägt diesem steigenden Sicherheitsbewusstsein Rechnung." Mit zukunftsorientierten Konzepten treibt die Unternehmensgruppe die digitale Transformation voran. Von der Web-Plattform "TÜV AUSTRIA Inspection Manager" - eine Online-Anwendung, die alle wichtigen Facts zu einer Anlage, einer Produktionsstraße, einem Gebäude oder einer ganzen Kommune samt notwendiger Prüfpflichten auf einen Klick sichtbar macht - bis zu Robotik und Artificial Intelligence. Safety 360° - ein Rundblick beeindruckt Neben einer laufenden Erweiterung des S3 Lab im Technology & Innovation Center wird ein erweiterter Automotive-Bereich mit Schwerpunkt Elektromobilität und automatisiertes Fahren geschaffen. Ein eigener Übungsplatz unterstützt praxisorientierte Aus- und Weiterbildungen im Bereich Brandschutz. Neue Laborflächen sollen die Innovationskraft des österreichischen Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleisters zusätzlich fördern. Mehr drin: Von der Entwicklung bis zur Markteinführung im Secure Safe System-Labor TÜV AUSTRIA unterstützt im Technology & Innovation Center Produkthersteller, Entwickler, Integratoren und Betreiber, so TÜV AUSTRIA-CEO Stefan Haas. Safe-Secure-System-Lab (S3 Lab), EMV-Halle, E-Mobility- und Werkstofftechnik-Kompetenzzentrum, Produktsicherheit, modernste Arbeitsplatzumgebung. Nicht nur Kunden profitieren vom Technology & Innovation Center, sondern auch Partner aus Forschungs- & Entwicklungs-Kooperationen, etwa die TU Wien, mit der der TÜV AUSTRIA eine eigene Technische Versuchs- und Forschungsgesellschaft (TVFA) betreibt. TÜV AUSTRIA Group. Einfach sicher. Mehr drin. http://www.tuv.at/mehrdrin (Ende) Aussender: TÜV AUSTRIA Group Ansprechpartner: PhDr. Andreas Wanda Tel.: +43 50454 0 E-Mail: andreas.wanda@tuv.at Website: www.tuv.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190129018

