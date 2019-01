Bonn (www.anleihencheck.de) - Seit unserer letzten Ausgabe von "Zinsen und Währungen" gab es bei den deutschen Kapitalmarktrenditen per Saldo keine größeren Bewegungen, so die Analysten von Postbank Research.Aktuell würden 10- und 2-jährige Bundesanleihen mit 0,19% sowie -0,58% um 4 beziehungsweise 2 Basispunkte niedriger als Mitte Dezember rentieren. Im gleichen Zeitraum seien die Renditen von US-Treasuries deutlicher von 2,88% auf 2,76% (10J) beziehungsweise von 2,76% auf 2,61% (2J) gefallen. Dabei habe sich der deutliche Renditerückgang im Verlauf des 4. Quartals zunächst bis zum Jahresende fortgesetzt, wofür es im Wesentlichen zwei Gründe gegeben habe. Zum einen habe die Vielzahl globaler Unsicherheitsfaktoren - Handelsstreitigkeiten, Brexit, etc. - für eine anhaltend hohe Nachfrage nach als sicher angesehenen Staatsanleihen Deutschlands oder der USA gesorgt. Zum anderen hätten Konjunktursorgen und im Zuge eines sinkenden Ölpreises nachgebende Inflationserwartungen diesseits wie jenseits des Atlantiks dazu geführt, dass zuvor erwartete Leitzinserhöhungen - eine Leitzinsanhebung im Euroraum im Herbst 2019 sowie mehrere Zinsschritte der FED im Verlauf dieses Jahres - sukzessive ausgepreist worden seien. ...

