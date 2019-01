IRW-PRESS: True Leaf Medicine International Ltd.: True Leaf erweitert Einzelhandelsvertrieb in Europa

True Leaf erweitert Einzelhandelsvertrieb in Europa

Die legale Cannabis-für-Haustiere-Marke erreicht 1.000 Ladengeschäfte in Europa, darunter Filialen der führenden italienischen Zoofachhandlung Arcaplanet

VERNON, BC - 29. Januar 2019 - True Leaf Medicine International Ltd. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, hat heute bekannt gegeben, dass seine True Hemp-Produktlinie in Kürze in den Filialen von Arcaplanet in Italien erhältlich sein werden, wodurch sein gesamter Einzelhandelsvertrieb auf 1.000 Ladengeschäfte in ganz Europa ausgedehnt wird.

True Leaf hat Arcaplanet, eine führende Einzelhandelskette im italienischen Heimtiermarkt, in seine Liste von Partnern in Europa aufgenommen, zu der führende Einzelhändler wie Pets Corner UK und Das Futterhaus in Deutschland gehören. Arcaplanet verfügt über mehr als 200 Filialen in Italien und erzielte auf diesem wachsenden Heimtiermarkt mit im Schnitt einem Haustier pro Person oder 2,3 Haustieren pro Familie (2018 ASSALCO - ZOOMARK Report on Pet Food and Pet Care in Italy) einen Umsatz von 169 Millionen Euro.

True Leaf Pet, eine Tochter von True Leaf, ist ein Pionier in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfbasis für Haustiere. Die True Hemp-Linie des Unternehmens, die funktionelle Kausnacks, Nahrungsergänzungsmittel auf Ölbasis und Zahnpflegesticks umfasst, gehört zu den ersten Hanfsamenproduktangeboten für Haustiere, die weltweit vermarktet werden.

Im November 2018 ergänzte True Leaf seine True Hemp-Produktlinie in Europa um sieben speziell für Katzen entwickelte Produkte auf Hanfbasis. Die neuen Produkte für Katzen beinhalten fünf funktionelle Leckereien und zwei Hanf-Spielzeuge.

True Leaf setzt seine Expansion in Schlüsselmärkte fort, da unsere Hanflösungen für Haustiere nicht nur gesetzeskonform, sondern auch sicher und wirksam sind, meint Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Wir freuen uns, über Arcaplanet in den italienischen Markt einzutreten. Italien ist in puncto Anzahl der Haustiere pro Kopf - im Verhältnis von eins zu eins - Schätzungen zufolge das führende europäische Land.

Haustierhalter in Europa können die Produkte von True Leaf Pet auch im Internet auf www.trueleafpet.eu kaufen.

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: www.trueleaf.com/pages/investor. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

