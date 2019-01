Der Aktienkurs von AMD stieg in diesem Monat nur bescheiden nach oben, durch eine Unternehmensnachricht von Nvidia drehte der Kurs nach unten ab. Der Relative Stärke Index hielt sich zumeist in der oberen Hälfte des neutralen Bereichs auf. Der Indikator lag im europäischen Handel bei rund 60 Punkten, wurde dann aber durch den starken Kursverlust ebenfalls nach unten gezogen. In der Slow Stochastik kam es gerade erst zu einem Kaufsignal, dieses wurde sofort neutralisiert.

4-Stundenchart: Eigentlich ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...