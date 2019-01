München (ots) - Das Thema.



Katholisch, konservativ - Kanzlerin?



Mit einer leidenschaftlichen Rede eroberte Annegret Kramp-Karrenbauer im Dezember den Vorsitz der CDU gegen den lange favorisierten Konkurrenten Friedrich Merz. Seitdem steigen in den Umfragen ihre Beliebtheitswerte. Dabei vertritt die Saarländerin auch unpopuläre Positionen. Die gläubige Katholikin sieht beispielsweise die "Ehe für alle" sehr kritisch. Wie konservativ ist die neue starke Frau der CDU? Oder ist sie eine Art "Merkel 2", pragmatisch und unideologisch, wie Kritiker sagen? Wird sie bald das Kanzleramt übernehmen?



Zu Gast:



Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU (Parteivorsitzende)



