Die Siemens-Tochter Healthineers hat im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres keine großen Sprünge verzeichnet. Vor allem hakt es bei der Einführung des neuen Labordiagnostik-Systems Atellica. Dennoch bestätigte Konzernchef Bernd Montag den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 am Dienstag in Erlangen. Was das für die Aktie...

Den vollständigen Artikel lesen ...