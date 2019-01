Bauern haben am Dienstag mit Traktoren die wichtigste griechische Nord-Süd-Autobahn gesperrt. Sie fordern unter anderem Steuererleichterungen und billigere Treibstoffe für ihre Geräte. Die Blockade in der Nähe der mittelgriechischen Stadt Larisa soll nach den Worten von Vertretern der Bauernverbände für unbestimmte Zeit andauern. Autofahrer, die zwischen den beiden größten griechischen Städten Athen und Thessaloniki pendeln, müssen auf Umwege ausweichen, um die Blockade zu umgehen, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Die griechischen Bauernverbände drohen damit, auch andere wichtige Verkehrsadern in Nordgriechenland zu blockieren./tt/DP/jha

AXC0199 2019-01-29/13:36