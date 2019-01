Die Deutsche Bank hat Continental aus Bewertungsgründen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Fokus bei den Anfang März erwarteten endgültigen Zahlen für 2018 dürfte auf Details zum Ausblick liegen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rokossa rechnet kaum mit Überraschungen und mit einem sehr vorsichtigen Ton des Managements in Anbetracht des gegenwärtigen Marktumfelds./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 05:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

