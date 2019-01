Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Talanx auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Für die europäischen Versicherer sei 2018 wohl holprig zu Ende gegangen, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Tarif-Erneuerungsrunden in diesem Jahr dürften sich nicht als hilfreich erweisen. Für 2018 dürfte Talanx gleichwohl beim Überschuss die selbst gesteckten Ziele übertroffen haben, glaubt der Experte. Das 2019er-Ziel von rund 900 Millionen Euro für diese Kennziffer dürfte Talanx bestätigen./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 16:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000TLX1005