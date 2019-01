Zug (ots) - Die Domstein Seafood AG hat bekannt gegeben, dass das für die Aquapod Systems-Technologie (freischwimmende Fischzucht-Käfige) angestrebte Beteiligungsziel in Höhe von 19,8 Mio. Euro binnen 6 Monaten durch die privaten und institutionellen Anleger erreicht worden sei. Die Vorstandsversammlung hat am Montag den 28.01.2019 in ihrer ersten Hauptversammlung einstimmig beschlossen, keine weiteren Investitionen für das Aquapod Systems-Projekt vorzunehmen. Die Entwicklungsarbeit sowie das operative Geschäft werden nun für die angestrebten 3 Jahre im Vordergrund stehen.



Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass für die Projekte High Protein Fish Food und DOMX (neuartige Röntgentechnologie zur Knochenerkennung) hohe Anfragen bestehen und somit die geplanten Beteiligungsziele höher gesteckt werden können. Die neuen Beteiligungsziele wurden wie folgt bekannt gegeben: Für die HPF Anlage (High Protein Fish Food) wird ein Beteiligungsziel von 35 Mio. Euro in den kommenden 4 Jahren und für das DOMX-Projekt ein Beteiligungsziel von 9 Mio. Euro für das kommende Jahr angestrebt. Nach dem letzten Beschluss im Dezember 2018 hatte die Domstein Seafood AG eine Dividende von 0,12 Euro pro Aktie - dies entspricht einer Rendite von 4,7% - angekündigt. Aufgrund der aktuellen Situation und der positiven Entwicklung der letzten 90 Tage wurde den Anlegern eine höhere Dividende bereits jetzt zum Ende des laufende Geschäftsjahres 2019 in Aussicht gestellt.



Für weitere Informationen zu den Projekten bietet die Domstein Seafood AG Auskunft über Ihre Investmentabteilung an, die unter der Webseite www.domsteininvest.com erreichbar ist.



