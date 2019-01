Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Engie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Atomkraftwerke des Versorgers dürften von 2020 an von besser abgesicherten Strompreisen profitieren, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf dem Kapitalmarkttag Ende Januar werde das Unternehmen wahrscheinlich die Ziele für das Wachstum bei erneuerbaren Energien kräftig nach oben schrauben, da hier noch Nachholbedarf im Vergleich zu den Wettbewerbern bestehe./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 03:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 03:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-01-29/14:01

ISIN: FR0010208488