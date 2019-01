Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Die Trends im Bereich der europäischen Flugzeughersteller und Zulieferer seien im vierten Quartal robust gewesen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der Fundamentaldaten bleibe Airbus der aussichtsreichste Wert./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 04:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-01-29/14:05

ISIN: NL0000235190