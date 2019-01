In der laufenden Woche kommt die US-Berichtssaison richtig in Fahrt: Apple (WKN: 865985) wird heute nach US-Handelsende vorlegen, Microsoft (WKN: 870747) zieht am 30. und Amazon (WKN: 906866) am 31. Januar nach (jeweils nach Börsenschluss).

Bereits jetzt ist klar: Die Geschäfte bei Apple laufen durchwachsen. Das spiegelte sich zuletzt auch in der Aktie wider. Der Kurs kommt weiter einfach nicht vom Fleck. Apple war das erste Unternehmen, das einen Marktwert von 1.000 Milliarden US-Dollar knackte. Ein erneuter Anlauf auf die 1-Billionen-Marke scheint zunächst unwahrscheinlich, aber heute und morgen könnte im Umfeld der Zahlenbekanntgabe für mutige Anleger durchaus viel zu gewinnen sein.

Ertragsqualität wird schlechter - das sind die entscheidenden Fragen

Die wichtigsten Daten aus dem Zahlenwerk sind dem Markt bereits geläufig:

Ursprünglich war der Konzern aus Cupertino von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...