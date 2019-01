PUMA SE: PUMA beruft Anne-Laure Descours als Chief Sourcing Officer in den Vorstand DGAP-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie PUMA SE: PUMA beruft Anne-Laure Descours als Chief Sourcing Officer in den Vorstand 29.01.2019 / 14:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Herzogenaurach, 29. Januar 2019 - Der Aufsichtsrat der PUMA SE hat beschlossen, dem Bereich Beschaffung eine dediziierte Vorstandsposition zu widmen und hat Anne-Laure Descours (53) mit Wirkung zum 1. Februar 2019 als Chief Sourcing Officer und Mitglied des Vorstands der PUMA SE bestellt. Anne-Laure Descours kam 2012 zu PUMA und war seitdem für die Produktentwicklung und Beschaffung aller globalen Textilien und Accessoires der PUMA-Gruppe zuständig. Die Französin hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beschaffungsindustrie und arbeitete zuvor für internationale Beschaffungsorganisationen, wie Li & Fung und Otto International in Hong Kong. Als Chief Sourcing Officer obliegt ihr auch die Verantwortung für den Bereich Nachhaltigkeit innerhalb der PUMA-Gruppe. Anne-Laure Descours wird weiterhin hauptsächlich von Hong Kong aus tätig sein. PUMAs Chief Operating Officer Lars Radoor Sørensen hat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat entschieden, sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum 31. Januar 2019 niederzulegen, um sich anderen Interessen zu widmen. Sørensen kam 2013 zu PUMA und wurde 2014 zum geschäftsführenden Direktor der PUMA SE berufen. Als Chief Operating Officer war er für die Bereiche Beschaffung, IT und Logistik zuständig. IT und Logistik werden nun an PUMAs Finanzvorstand Michael Lämmermann berichten. Der Aufsichtsrat dankt Lars Sørensen für seinen Einsatz und Beitrag zum Erfolg des Unternehmens. Medienkontakt: Kerstin Neuber - PUMA Communications - +49 9132 81 2984 - kerstin.neuber@puma.com 29.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PUMA SE PUMA Way 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: +49 9132 81 0 Fax: +49 9132 81 2246 E-Mail: investor-relations@puma.com Internet: www.puma.com ISIN: DE0006969603 WKN: 696960 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 770523 29.01.2019 ISIN DE0006969603 AXC0208 2019-01-29/14:13