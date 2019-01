Die Behörden in Tschechien haben intensive Kontrollen von importiertem Rindfleisch aus Polen angekündigt. "Der Schutz unserer Verbraucher hat für mich den höchsten Stellenwert", teilte Landwirtschaftsminister Miroslav Toman am Dienstag in Prag mit. Grund sei ein Bericht des polnischen Nachrichtensenders TVN24 über skandalöse Praktiken in einem Schlachthaus in der Woiwodschaft Masowien. Dort sollen kranke Tiere heimlich geschlachtet und das Fleisch anschließend in Umlauf gebracht worden sein. Ein Reporter hatte sich bei der Firma über Monate als Arbeiter eingeschleust.

Toman brachte das Thema am Rande der EU-Agrarminister-Beratungen in Brüssel zur Sprache. Er habe seinen polnischen Kollegen Jan Krzysztof Ardanowski nachdrücklich um offizielle Informationen ersucht, teilte der 58-Jährige mit. Nach Angaben der staatlichen Veterinäraufsicht in Prag wurden im vorigen Jahr 14 300 Tonnen Rindfleisch aus Polen nach Tschechien eingeführt. Beanstandungen fanden die Prüfer indes fast ausschließlich bei Geflügel- und Schweinefleisch./hei/DP/fba

