Die Bundesregierung will mit mehr Forschung und Vorbeugung Krebs eindämmen und die Umstände für Betroffene erleichtern. Zum Start einer Initiative "Nationale Dekade gegen den Krebs" kündigte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Dienstag in Berlin die Förderung von Studien zur Prävention, Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen an. Bis zu 62 Millionen Euro könnten nun hierfür fließen. "Forschungserkenntnisse sollen den Erkrankten zügiger zur Verfügung stehen", sagte Karliczek. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte: "Andere fliegen zum Mond, wir wollen den Krebs besiegen." Neben den beiden Ministerien beteiligen sich unter anderem das Deutsche Krebsforschungszentrum, die Deutsche Krebshilfe, medizinische Fachgesellschaften, Ärzteverbände, Stiftungen und Krankenkassen an der Initiative./bw/DP/fba

