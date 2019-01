Berlin (ots) - Die PSI Software AG wurde von GASCADE Gastransport GmbH mit einem Upgrade des Netzleitsystems PSIcontrol/Gas beauftragt. Dieses Upgrade umfasst Aktualisierungen der bereits verwendeten PSI-Standardanwendungen sowie funktionale Erweiterungen.



Auf Basis der Gas-Management-Suite kommen im Netzleitsystem die Kernmodule PSIcontrol/Gas, PSItransport und PSIganesi/Online-Simulation für die Überwachung, Steuerung und Bilanzierung des Gasnetzes sowie PSIreko für die Gasbeschaffenheitsverfolgung zu Abrechnungszwecken zum Einsatz. Das Upgrade beinhaltet neben der generellen Produktpflege insbesondere kontinuierliche Weiterentwicklungen im Bereich der IT-Sicherheit.



PSI wurde bereits 2013 von GASCADE mit der Erneuerung des Netzleitsystems beauftragt, welches sich seit Ende 2014 erfolgreich im operativen Betrieb an mehreren georedundanten Standorten befindet.



GASCADE Gastransport GmbH mit Sitz in Kassel betreibt als eines der größten Erdgastransport-Unternehmen in Deutschland ein rund 2.400 Kilometer langes Transportnetz. Das GASCADE-Pipeline-Netz verbindet über Grenzübergangspunkte fünf europäische Länder direkt miteinander.



Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter.



