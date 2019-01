Im Moment gibt es verschiedene Faktoren die auf die Entwicklung des Währungspaares Euro/US-Dollar einwirken. So hinterließ zum einen der EZB-Entscheid in der vergangenen Woche seine Spuren.



Zum anderen zeigen Trumps Steuersenkungen vermutlich nicht die gewünschte Wirkung. Erfahren Sie hier mehr zur Reaktion des Währungspaares von Kristian Volaric von Flatex. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die wichtigsten Termine in der laufenden Woche. So sollte der Anleger heute natürlich die Parlamentsabstimmung über den Brexit-Deal auf der Agenda haben. Morgen folgen dann aus den USA zum Beispiel die BIP-Daten für das 4. Quartal und der Zinsentscheid der FED.