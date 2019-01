Oliver Roth spricht klare Worte: Die Börsianer fahren auf Sicht. Sie glauben nicht an den harten Brexit. Er sei nicht eingepreist. Was bedeutet das für den DAX, fragt Antje Erhard?



Das bedeutet, das im DAX weitere Abschläge tiefer als in den letzten Wochen möglich sind, sagt Oliver Roth zu Antje Erhard. Die Risiken seien nicht ausgeräumt, der Brexit zu unklar. Wie weit der DAX fallen kann - hier im Gespräch.