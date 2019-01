Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Umsatzplus deutlich über 8 % - Zusammenschlüsse zeigen Wirkung - Starker neuer Standort in Berlin - Wachstum und Konsolidierung zugleich



Die Warth & Klein Grant Thornton Gruppe hat das Geschäftsjahr 2017/18 mit einem Wachstum von mehr als 8% auf rund 105 Mio. EUR gegenüber 96,5 Mio. EUR in 2016/17 abgeschlossen. Von diesem Umsatz entfielen rund 37,1 Mio. EUR auf die Wirtschaftsprüfung (2016/17,36 Mio. EUR), 38,1 Mio. EUR auf die Steuer- und Rechtsberatung (2016/17, 35,4 Mio. EUR), rund 25 Mio. EUR auf Corporate Finance & Advisory Services (2016/17, 20,6 Mio. EUR) sowie unverändert rund 4,5 Mio. EUR auf den Private Finance Sektor.



Wesentliche Umsatztreiber im vergangenen Geschäftsjahr waren die Steuer- und Rechtsberatung sowie die Corporate Finance & Advisory Services. Auch der Bereich der Wirtschaftsprüfung wächst um mehr als 3%.



37 Equity Partner engagierten sich im vergangenen Geschäftsjahr für die zukunftsorientierte Ausrichtung der Gesellschaft. Zum Jahresbeginn 2019 stieg die Zahl der Equity Partner auf 58 an; die Entwicklung hin zu einer partnergeführten Eigentümerstruktur ist damit wie geplant weit vorangeschritten.



Im Berichtsjahr beschäftigte Warth & Klein Grant Thornton durchschnittlich rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2016/17 rund 900 Beschäftigte) an zehn Standorten in Deutschland.



"Das Wachstum unterstreicht deutlich unsere Wettbewerbsfähigkeit in allen Geschäftsbereichen. Aber auch im Umfeld der Digitalen Transformation haben wir beispielsweise durch innovative Angebote positive Akzente setzen können", zeigt sich



Joachim Riese, CEO von Warth & Klein Grant Thornton, zufrieden mit dem guten Ergebnis.



Zusammenschlüsse zeigen Wirkung



Die Strategie der Gesellschaft, sowohl organisch als auch durch Zusammenschlüsse und Kooperationen zu wachsen, geht in vollem Umfang auf.



Die Beteiligung an Hanse Consulting wie auch die Integration von Nachmann Rechtsanwälte in den Geschäftsbereich Rechtsberatung funktionieren reibungslos und leisten ihren Beitrag zum Umsatzwachstum ebenso wie zum Ausbau des qualitativen Beratungsangebotes.



Das weltweite Netzwerk Grant Thornton International verzeichnete mit einem Umsatzplus von 9,45 % im Vergleich zum Vorjahr ein Rekordergebnis. Davon profitierte Warth & Klein Grant Thornton im Rahmen zahlreicher internationaler Kooperationen. Tendenz steigend.



Verzeichnete die Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr ihr Wachstum primär organisch, so trugen im Berichtsjahr die getätigten Zusammenschlüsse zur Hälfte des Umsatzwachstums bei.



"Dies ist ein deutlicher Beleg dafür, dass unsere Wachstumsstrategie funktioniert und wir die richtigen Partner für Warth & Klein Grant Thornton gefunden haben", kommentiert Joachim Riese den Erfolg seiner Gesellschaft. "Damit nehmen wir einen stabilen Platz in den Top 10 der bedeutendsten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands ein."



Warth & Klein Grant Thornton wird auch zukünftig an dieser Wachstumsstrategie festhalten.



Mittelständische Prägung und Ausrichtung



Warth & Klein Grant Thornton schenkt als mittelständische Beratungsgesellschaft traditionell dem Mittelstand und Familienunternehmen besondere Aufmerksamkeit und überzeugt mit qualitativ hochwertigen Prüfungsleistungen und innovativen Beratungsangeboten.



"Wir verstehen den Mittelstand und sehen uns gut und wettbewerbsfähig aufgestellt, um in diesem Segment unser Geschäft weiter ausbauen zu können", erklärt Joachim Riese.



Wachstum und Konsolidierung in 2019



Auch für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 sieht die Gesellschaft sehr gute Wachstumsperspektiven in nahezu allen Geschäftsbereichen. Durch den Zusammenschluss mit Trinavis zum 1. März 2019 verfügt Warth & Klein Grant Thornton zukünftig über besondere Branchenexpertise in den Bereichen Real Estate, Hospitality und der Öffentlichen Hand und über eine leistungsfähige Niederlassung in Berlin. "Dieser Kompetenzzuwachs und der neue, starke Standort in der Hauptstadt werden eine weitere positive Entwicklung fördern", ist sich Joachim Riese sicher.



Neben einem ambitionierten, weiteren Wachstumskurs wird das Geschäftsjahr 2018/2019 für Warth & Klein Grant Thornton durch Konsolidierung und Integration der neu hinzugekommenen Gesellschaften geprägt sein.



Inhaltliche wie auch strukturelle Optimierungen werden zudem die Leistungsfähigkeit fördern, die Profitabilität ausbauen und Investitionsoptionen eröffnen.



"Deshalb wird der wichtigste unternehmerische Schwerpunkt in diesem Jahr die bestmögliche Einbindung und Integration aller neuen Kolleginnen und Kollegen sein. Aus verschiedenen Gesellschaften werden wir ein Warth & Klein Grant Thornton formen, das gleichermaßen durch Haltung und Performance besticht", unterstreicht Joachim Riese seine Ambitionen.



Über Warth & Klein Grant Thornton:



Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland neben börsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Traditionelle Schwerpunkte der Arbeit der Gesellschaft sind Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Private Finance und Corporate Finance & Advisory Services.



Die Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standorten in über 130 Ländern.



OTS: Warth & Klein Grant Thornton newsroom: http://www.presseportal.de/nr/83393 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_83393.rss2



Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Karl-Heinz Heuser Telefon: + 49 221 397 503-50 Email: kh.heuser@heuser-kommunikation.de für Warth & Klein Grant Thornton www.wkgt.com