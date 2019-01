US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag zu Handelsstart kaum bewegt. Marktteilnehmer bewerteten dies als abwartende Haltung vor der möglichen Veröffentlichung von Konjunkturdaten im Laufe der Woche. Wegen des mittlerweile ausgesetzten "Shutdown" musste die Bekanntgabe zahlreicher Indikatoren verschoben werden. Zudem belasten Konjunktursorgen im Handelsstreit mit China. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern hatten sich jüngst verschärft. Am Mittwoch und Donnerstag wollen amerikanische und chinesische Vertreter zu Gesprächen in Washington zusammenkommen.

Im Fokus an den US-Märkten steht die Zinssitzung der US-Notenbank. Am Mittwochabend wird die Fed nach ihrer zweitägigen Sitzung ihre Entscheidungen bekanntgeben. Es wird mit konstanten Leitzinsen und der Ankündigung einer Zinspause gerechnet. Entsprechend hatten sich bereits mehrere hochrangige Zentralbanker, unter ihnen Fed-Chef Jerome Powell und Fed-Vize Richard Clarida, geäußert.

Zweijährige Anleihen stagnierten auf 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,57 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 auf 99 21/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,57 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen zogen um 2/32 auf 103 9/32 Punkten an. Sie rentierten mit 2,74 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 2/32 Punkte auf 106 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,07 Prozent./elm/bgf/jha/

AXC0241 2019-01-29/15:23