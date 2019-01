Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Agennix AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Agennix AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.03.2019 in Heidelberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-01-29 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Agennix AG i.L. Heidelberg - ISIN DE000A1A6XX4 - - Wertpapier-Kenn-Nummer A1A6XX - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Agennix AG i.L. Wir laden unsere Aktionäre hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Donnerstag, den 7. März 2019, um 10:00 Uhr im NH Hotel Heidelberg Bergheimer Straße 91 69115 Heidelberg, ein. Tagesordnung 1. Vorlage des von Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012, des erläuternden Berichts des Abwicklers zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 Die genannten Unterlagen können im Internet unter www.agennix.de eingesehen sowie heruntergeladen werden und werden auch in der Hauptversammlung am 7. März 2019 ausliegen. Ihr Inhalt wird in der Hauptversammlung durch den Abwickler und - soweit es den Bericht des Aufsichtsrats betrifft - durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert. Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den von dem Abwickler aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012, der von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft wurde, festzustellen. 2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstände für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012* Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 wie folgt Entlastung zu erteilen: a) Herrn Dr. Torsten Hombeck wird Entlastung erteilt. b) Herrn Dr. Rajesh Malik wird Entlastung erteilt. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012* Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 wie folgt Entlastung zu erteilen: a) Herrn Prof. Dr. Christof Hettich wird Entlastung erteilt. b) Herrn Dr. Frank Young wird Entlastung erteilt. c) Herrn Alan Feinsilver wird Entlastung erteilt. d) Herrn Dr. Bernd Seizinger wird Entlastung erteilt. e) Herrn James Weaver III wird Entlastung erteilt. f) Herrn Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach wird Entlastung erteilt. 4. Vorlage des von Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Mai 2013, des erläuternden Berichts des Abwicklers zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Mai 2013 Die genannten Unterlagen können im Internet unter www.agennix.de eingesehen sowie heruntergeladen werden und werden auch in der Hauptversammlung am 7. März 2019 ausliegen. Ihr Inhalt wird in der Hauptversammlung durch den Abwickler und - soweit es den Bericht des Aufsichtsrats betrifft - durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert. Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den von dem Abwickler aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Mai 2013, der von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft wurde, festzustellen. 5. *Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstände für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Mai 2013* Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Mai 2013 wie folgt Entlastung zu erteilen: a) Herrn Dr. Torsten Hombeck wird Entlastung erteilt. b) Herrn Dr. Rajesh Malik wird Entlastung erteilt. 6. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Mai 2013* Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Mai 2013 wie folgt Entlastung zu erteilen: a) Herrn Prof. Dr. Christof Hettich wird Entlastung erteilt. b) Herrn Dr. Frank Young wird Entlastung erteilt. c) Herrn Alan Feinsilver wird Entlastung erteilt. d) Herrn Dr. Bernd Seizinger wird Entlastung erteilt. e) Herrn James Weaver III wird Entlastung erteilt. f) Herrn Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach wird Entlastung erteilt. 7. *Vorlage der von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüften Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 1. Juni 2013 und des die Abwicklungs-Eröffnungsbilanz erläuternden Berichts des Abwicklers sowie des Berichts des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung der Abwicklungs-Eröffnungsbilanz* Die genannten Unterlagen können im Internet unter www.agennix.de eingesehen sowie heruntergeladen werden und werden auch in der Hauptversammlung am 7. März 2019 ausliegen. Ihr Inhalt wird in der Hauptversammlung durch den Abwickler und - soweit es den Bericht des Aufsichtsrats betrifft - durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert. Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, die von dem Abwickler aufgestellte Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 1. Juni 2013, die von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft wurde, festzustellen. 8. Vorlage des von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, versehenen Jahresabschlusses und Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2013 bis 31. Dezember 2013, des erläuternden Berichts des Abwicklers zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2013 bis 31. Dezember 2013 Die genannten Unterlagen können im Internet unter www.agennix.de eingesehen sowie heruntergeladen werden und werden auch in der Hauptversammlung am 7. März 2019 ausliegen. Ihr Inhalt wird in der Hauptversammlung durch den Abwickler und - soweit es den Bericht des Aufsichtsrats betrifft - durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert. Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den von dem Abwickler aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2013 bis 31. Dezember 2013, der von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft wurde, festzustellen. 9. *Beschlussfassung über die Entlastung der Abwickler für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2013 bis 31. Dezember 2013* Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den Abwicklern für die Dauer ihrer jeweiligen Amtszugehörigkeit für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2013 bis 31. Dezember 2013 wie folgt Entlastung zu erteilen: a) Herrn Dr. Torsten Hombeck wird keine Entlastung erteilt. b) Herrn Dr. Rajesh Malik wird Entlastung erteilt. 10. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2013 bis 31. Dezember 2013* Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2013 bis 31. Dezember 2013 wie folgt Entlastung zu erteilen: a) Herrn Prof. Dr. Christof Hettich wird Entlastung erteilt. b) Herrn Dr. Bernd Seizinger wird Entlastung erteilt. c) Herrn Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach wird Entlastung erteilt. 11. Vorlage des von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014, des erläuternden Berichts des Abwicklers zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 Die genannten Unterlagen können im Internet unter

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 29, 2019 09:02 ET (14:02 GMT)