Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys nach einer Patentschlappe in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Sowohl der Gerichtsentscheid wie auch der Zeitpunkt hätten ihn überrascht, da in Kürze ein Prozess dazu hätte beginnen sollen, schrieb Analyst Graig Suvannavej in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein US-Bezirksgericht hatte im Patentstreit zwischen Morphosys und den Konkurrenten Janssen Biotech und Genmab drei Patente des Antikörperspezialisten für ungültig erklärt./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-01-29/15:34

ISIN: DE0006632003