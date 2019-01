Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Das vierte Quartal dürfte eher mau ausgefallen sein, schrieb Analystin Chiara Battistini in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Wachstumsziel für das neue Jahr sieht die Expertin bei währungsbereinigten plus 6 bis 7 Prozent. Mit Blick auf die Margen rechnet sie mit positiven Signalen und hält auch eine Aufstockung des mittelfristigen Zieles für möglich./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 05:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-01-29/15:36

ISIN: DE000A1EWWW0