=== *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 4Q, Madrid *** 07:00 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer und Deutsche-Bahn-Chef Lutz, weiteres Treffen zur Krise bei der Bahn, Berlin *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 10:00 HV), München *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q, Basel 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q, Göteborg *** 07:30 FR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,1% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Quickborn 07:40 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q, Den Haag *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+3,1% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: 10,3 Punkte zuvor: 10,4 Punkte 08:40 DE/SHW AG, Jahresergebnis, Aalen *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-0,6% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/-2,0% gg Vj *** 09:00 AT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 09:30 DE/Kabinett, Sitzung u.a. zum Jahreswirtschaftsbericht mit Bundesbank-Präsident Weidmann, Berlin *** 10:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis, Gerlingen-Schillerhöhe *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Gewerkschaftstag der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft, Berlin *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar PROGNOSE: +0,73 zuvor: +0,82 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 106,5 zuvor: 107,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,5 zuvor: +1,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,9 Vorabschätzung: -7,9 zuvor: -8,3 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zum Jahreswirtschaftsbericht, Berlin 12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou *** 12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,7% gg Vj *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +183.000 Stellen zuvor: +271.000 Stellen *** 14:30 US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq zuvor: +3,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq zuvor: +1,8% gg Vq *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:30 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Neujahrsempfang und Verabschiedung von Geschäftsführer Bräunig, Berlin *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,25% bis 2,50% zuvor: 2,25% bis 2,50% *** 22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City 22:15 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 4Q, New York 22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto *** - DE/Stellenindex BA-X Januar *** - US/Chinas Vizepremier Liu He zu Handelsgesprächen in den USA (bis 31.1.), u.a. Treffen mit US-Präsident Trump, Washington ===

