Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die Finnen profitierten von der Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G ebenso wie der schwedische Konkurrent Ericsson, der in der Vorwoche bereits Zahlen vorgelegt hatte, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte Nokia die hohen Margenerwartungen im Schlussquartal nicht erfüllt haben, biete sich möglicherweise eine Kaufchance./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-01-29/15:37

ISIN: FI0009000681