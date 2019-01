Die sechs Kategorien umfassenden AMOs 2019 werden den neuen Entwicklungen im gesamten mobilen Ökosystem gerecht

Die GSMA gab heute den Beginn des Bewerbungsverfahrens für die Asia Mobile Awards (AMO Awards) auf dem MWC19 Shanghai bekannt. Beurteilt von einer mit führenden unabhängigen Branchenexperten besetzten Jury, würdigen die AMO Awards die größten Errungenschaften und Innovationen der asiatischen Mobilfunkbranche. Die AMO Awards 2019 bestehen aus 10 Auszeichnungen in sechs Kategorien und werden auf dem MWC19 Shanghai verliehen, der vom 26. bis 28. Juni im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) stattfindet. Bewerbungen für die AMO Awards werden bis Mittwoch, 10. April 2019 entgegengenommen.

"Asien ist ein führendes Zentrum der Innovation, das neue Entwicklungen im gesamten mobilen Ökosystem vorantreibt", sagte John Hoffman, CEO, GSMA Ltd. "Mit den AMO Awards werden die Unternehmen und Personen ausgezeichnet, die diese Innovation weltweit anführen, und wir freuen uns auf eine Vielzahl spannender Bewerbungen für 2019."

Die AMO Awards sind Ausdruck der ständigen Weiterentwicklung der Mobilfunkbranche in Asien und rücken die neuesten Trends der Branche in den Mittelpunkt. Die AMO Awards 2019 beinhalten 10 Auszeichnungen in folgenden sechs Kategorien:

Mobile Technologie: In dieser Kategorie werden Unternehmen geehrt, die die Leistungsfähigkeit und Reichweite mobiler und digitaler Technologien revolutionieren. In diesem Jahr wird in der Kategorie eine neue Auszeichnung zur Würdigung der Pioniere vergeben, die mit Innovationen im aufkommenden Zeitalter von 5G Grenzen überwinden:

Beste bahnbrechende Mobilfunktechnologie in Asien

Beste IoT-Innovation für Mobilfunknetze in Asien

Bestes Smartphone 2019

Asia 5G Innovation Award (neu im Jahr 2019)

Verbraucher: Im Zuge des Übergangs der Verbraucher in das vernetzte Zeitalter werden in dieser Kategorie Unternehmen ausgezeichnet, die das Verhältnis zwischen Unternehmen und Verbrauchern neu definiert haben, um das Alltagsleben zu verbessern.

Bester Mobilfunkservice für vernetztes Leben in Asien

Vierte industrielle Revolution: Mit dieser Award-Kategorie werden Schlüsselunternehmen in sieben Marktsegmenten an der Spitze des digitalen Wandels ausgezeichnet.

Beste mobile Innovation für intelligente Städte in Asien

4YFN Award Shanghai 2019: Mit der Innovationsplattform für MWC, 4YFN (4 Years From Now), können Start-ups, Investoren, Unternehmen und öffentliche Institutionen neue unternehmerische Aktivitäten schaffen und einleiten und damit das unternehmerische Ökosystem stärken. Diese Kategorie würdigt Organisationen, die die Geschäftsentwicklung und Investitionen bei Start-ups beschleunigen.

4YFN Award Shanghai 2019

Soziales Gut: In dieser Kategorie werden mobile Innovationen im asiatischen Raum ausgezeichnet, die zur Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen, einem 17-Punkte-Plan, der den Fokus auf die Beseitigung der Armut, den Schutz des Planeten und die Bekämpfung von Ungerechtigkeit und Ungleichheit setzt.

Herausragender Beitrag aus dem mobilen Bereich zu den SDGs der UN in Asien

Außergewöhnliche Leistung: Diese Kategorie ehrt Einzelpersonen und Organisationen für ihren bemerkenswerten Beitrag zur digitalen Gemeinschaft in folgenden Bereichen:

Außergewöhnlicher Beitrag für die asiatische Mobilfunkbranche (steht nicht für Bewerbungen offen)

Women4Tech Asian Industry Leadership Award (Auszeichnung zur Führungsrolle der asiatischen Mobilfunkbranche)

Informationen zur Bewerbung für die AMO Awards

Teilnahmeberechtigt an den AMO Awards 2019 sind Unternehmen und Einzelpersonen aus dem gesamten mobilen Ökosystem. Die Jury der AMO Awards setzt sich aus unabhängigen Fachleuten, Analysten, Journalisten, Wissenschaftlern und teilweise Vertretern von Mobilfunkbetreibern zusammen. Die Nominierungen für einige Awards erfolgen durch Jurymitglieder oder ein unabhängiges Expertengremium und stehen nicht für Online-Bewerbungen offen. Die Jurymitglieder rufen ausdrücklich dazu auf, Videos zu den entsprechenden Beiträgen einzureichen.

Umfassende Informationen zu den AMO Awards wie eine komplette Aufstellung aller Kategorien, Preiskriterien und Termine finden Sie unter www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards/. Die Bewerbungsfrist für die AMO Awards endet am Mittwoch, dem 10. April 2019. Die GSMA wird die Vorauswahl für die Nominierungen in den einzelnen Kategorien bis Ende Mai bekanntgeben.

Machen Sie mit beim MWC19 Shanghai

Weiterführende Informationen über den MWC19 Shanghai, darunter zu Teilnahme-, Ausstellungs-, Partner- oder Sponsormöglichkeiten, finden Sie unter www.mwcshanghai.com. Folgen Sie den Entwicklungen und Neuigkeiten zum MWC19 Shanghai über unsere Social-Media-Kanäle folgen Sie uns auf Twitter @GSMA unter MWC19. Regelmäßige Aktualisierungen erhalten Sie auf unserer LinkedIn-Showcase-Seite unter www.linkedin.com/showcase/mwcshanghai/ und folgen Sie uns auf Facebook unter www.facebook.com/mwcshanghai. In China können Sie uns auf Sina Weibo http://weibo.com/mwcshanghai folgen oder suchen Sie "GSMA_MWCS" auf WeChat.

