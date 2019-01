(neu: Analystenkommentar und Kursentwicklung)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach starken Kursverlusten im frühen Handel am Dienstag haben die Aktien von Siemens Healthineers einen Teil der Abgaben wieder aufgeholt. Lag der Kurs im Tief mit 6,4 Prozent im Minus, so waren es zuletzt nur noch 2,8 Prozent auf 34,30 Euro. Ein Händler merkte an, dass die Aktien schon am Montag unter Druck gestanden hätten.

Analyst Elmar Kraus von der DZ Bank lobte den starken Auftragseingang. Er rechne damit, dass die Basis installierter Geräte weiter stark steigt. Damit wiederum dürften "die gewinnträchtigen Bestellungen von Diagnose-Kits für die Analyseplattform Atellica zunehmend Fahrt gewinnen". Atellica Solution ist ein System für klinische Chemie und Immundiagnostik./bek/fba

