Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für TLG Immobilien von 20 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank einer bedeutenden Aufwertung des Immobilienportfolios sei die Aktie nach dem Managementwechsel im September deutlich gestiegen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe nur begrenztes Potenzial für die vergleichsweise hoch bewertete Aktie. Das neue Kursziel basiere auf den Prognosen für 2019./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 13:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-01-29/15:47

ISIN: DE000A12B8Z4