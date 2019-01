Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,20 Euro belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Anleger dürften sich auf die Profitabilitätsschwäche im Bereich Labordiagnostik konzentrieren, auch wenn die Anzahl der Installationen des neuen Systems Atellica höher als erwartet ausgefallen sei./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

