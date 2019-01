Die Unternehmensgewinne in der Gesundheitsbranche stiegen doppelt so schnell an wie die Gewinne derjenigen Unternehmen, die im branchenübergreifenden Gesamtmarktindex MSCI World zusammengefasst sind.Nach den zum Ende des letzten Jahres durch Rezessionsängste ausgelösten Fieberschüben an den weltweiten Kapitalmärkten startet der Gesundheitssektor gut erholt und kerngesund in das Jahr 2019. Die fundamentalen "Megatrends" des Sektors bleiben äußerst stabil, so ist - basierend auf vor kurzem veröffentlichten Zahlen des statistischen Bundesamtes - in Deutschland über das letzte Jahrzehnt die Lebenserwartung bei Frauen um fast ein Jahr und bei Männern um 1,4 Jahre angestiegen.

