Seit einiger Zeit steigt der Bandbreitenbedarf von Netzwerkinfrastrukturen in Fahrzeugen enorm an, da die neuen datenintensiven Funktionen zusätzliche Unterstützungen benötigen, an denen die Automobilingenieure derzeit arbeiten. Die großflächigere Implementierung von Technologie für Fahrerassistenzsysteme (Advanced-Driver-Assistance-System, ADAS) macht die Erfassung und Verarbeitung größerer Datenmengen unerlässlich. Durch den derzeit aufkommenden Trend des autonomen Fahrens sind im Laufe des nächsten Jahrzehnts aber wohl noch weitaus größere Dimensionen beim Datenaufkommen zu erwarten.

Altbewährte Protokolle wie Local-Interconnect-Network (LIN) und Controller-Area-Network (CAN) sind noch weit verbreitet, jedoch zeigt sich, dass sie allmählich an ihre betrieblichen Grenzen stoßen. Bandbreitenintensivere Protokolle wie Media-Oriented-Systems-Transport (Most) und Flexray, die ursprünglich als Ergänzung gedacht waren, konnten nicht wie erhofft Fuß fassen.

Gleichzeitig versuchen ...

