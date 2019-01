Nächste Top-News bei Trovagene (WKN: A2DN0J): Der vielversprechende Krebsforscher kann mit PoC Capital einen Studienfinanzierer mit glänzendem Track Record für sich gewinnen. Der Wall Street gefällt das - der Kurs nimmt Fahrt auf.

Erst vergangene Woche hatten wir in einem Update die aktuelle Situation und die kommenden Meilensteine bei Trovagene beleuchtet. Zwischenzeitlich konnte die Führungsriege des No Brainer Clubs mit dem Management auf Tuchfühlung gehen und Informationen aus erster Hand ergattern. Für NBC-Mitglieder ist der PoC-Deal daher keine Überraschung mehr.

Konkret wird PoC Capital zunächst Trovagenes kommende Onvansertib-Phase-1b/2-Studie in der Darmkrebs-Indikation finanzieren, für die nun auch die Freigabe seitens der US-Gesundheitsbehörde FDA vorliegt. Derzeit durchläuft Onvansertib bereits ähnliche Studien in den Bereichen AML und Prostatakrebs. Bisher veröffentlichte Zwischenergebnisse sind sehr vielversprechend und unsere medizinischen Experten im No Brainer Club sind ungebrochen begeistert vom Potenzial des Medikaments.

Unsere Vereinbarung mit PoC Capital ist ein wichtiger Meilenstein und ermöglicht es uns, die klinische Entwicklung ...

