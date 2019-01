Frankfurt (www.fondscheck.de) - Vor dem Hintergrund steigender Aktiennotierungen und nachlassender Marktschwankungen verbuchen Händler ansehnliche Volumina im Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds, so die Deutsche Börse AG."Das ETF-Aufkommen ist bei uns im Januar traditionell höher", beschreibe Rick van Leeuwen von IMC. Investoren hätten sich zum Jahresbeginn mit ihren Geldanlagen beschäftigt und ETFs dabei verstärkt als technisches Investment-Tool genutzt. In der vergangenen Woche hätten europäische und US-Aktien marktbreiter Indices wie S&P 500-, MSCI Europe- und EURO STOXX 50-Tracker zu den beliebtesten Werten gezählt. "Bei allen verbuchen wir rege Bewegung in beide Richtungen mit einem Verkaufsüberhang." ...

