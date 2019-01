Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Invesco über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF 1D (ISIN IE00BG0NY640/ WKN A0PGVT) könnten Anleger an der Wertentwicklung von europäischen Unternehmen partizipieren, die über ein vergleichsweise hohes ESG-Rating verfügen würden. Unternehmen, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen hätten, würden nicht berücksichtigt. Dazu würden Unternehmen gehören, die im Zusammenhang mit der Waffen-, Alkohol-, Tabak-, Glücksspiel-, Kernkraft- und Kohlekraft-Industrie stünden, an Tierversuchen und Gentechnik beteiligt oder nicht mit der Katholischen Lehre konform seien. Dazu würden Unternehmen mit Beteiligungen an Aktivitäten wie Erwachsenenunterhaltung, Verhütung, Abtreibung, Stammzellen und Verstöße gegen die Grundsätze der Vereinten Nationen zählen. ...

