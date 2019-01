FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen plant einem Agenturbericht zufolge offenbar das Börsendebüt seiner Nutzfahrzeug-Tochter Traton noch vor Ostern. Derzeit sei ein Doppel-Listing in Frankfurt und Stockholm angedacht, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei mit den Plänen vertraute Personen. Damit wolle der Lkw-Hersteller mit den Marken MAN und Scania mehr Investoren aus der Heimat von Scania locken.

Volkswagen peile für die Münchner Traton einen Börsenwert von rund 25 Milliarden Euro an, so Reuters weiter. Etwa 20 bis 25 Prozent der Anteile wolle der DAX-Konzern abgeben, so dass die Emission ein Volumen von 5 Milliarden bis 6 Milliarden Euro erreichen könnte.

Traton sollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Beim heutigen Kapitalmarkttag in London wollte das Management keine Antworten auf Fragen zum Börsengang geben.

Volkswagen wollte die Lkw-Tochter ursprünglich bis zum Jahreswechsel börsenreif machen. Auf einen konkreten Termin für den Gang aufs Börsenparkett hat man sich in Wolfsburg bisher nicht festgelegt.

