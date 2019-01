L&T Technology Services (NSE: LTTS), ein weltweit führendes, rein ingenieurtechnisches Serviceunternehmen, hat seinen Status als "Leader" im Bericht Zinnov Zones 2018 im dritten Jahr in Folge über zehn Geschäftsvertikalen gefestigt. Zusätzlich hat LTTS seine Fähigkeiten in fünf neuen Kompetenzbereichen für seine Ingenieurdienstleistungen verbessert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190129005650/de/

LTTS consolidates its position as Leader across 10 business verticals and 5 new engineering domains in Zinnov Zones 2018 (Graphic: Business Wire)

Zu den zehn Geschäftsvertikalen gehören Raumfahrt, Automobil, Bau- und Schwermaschinen, Unterhaltungselektronik, Energie- und Versorgungsunternehmen, Industrieautomatisierung, medizinische Geräte, Halbleiter und Telekommunikation und Transportwesen. Die fünf neuen Kompetenzbereiche sind Design und Simulation, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Nutzererfahrung, Plattform- und Qualitätssicherungs-Technik.

Zinnov Zones für ER&D-Dienste ist eine jährliche Rangliste der weltweit führenden Managementberatung zur Beurteilung globaler Dienstleister in diesem Bereich. 2018 analysierte Zinnov die gesamte Servicekompetenz von 38 ER&D-Dienstleistern über vertikale und horizontale Bereiche hinweg. Die Unternehmen wurden anhand mehrerer Maßstäbe bewertet, wie etwa Kundenfeedback, Finanzen, Wachstumsrate, Innovation und IPs, Dienstleistungsfähigkeiten, Bereitstellung, Skalierbarkeit und Verknüpfungen.

Samir Bagga, Chief Marketing Officer von L&T Technology Services, sagte: "Der Bericht Zinnov Zones ER&D 2018 bestätigt LTTS als weltweit führenden reinen ER&D-Dienstleister mit tiefer Fachkompetenz in verschiedenen technischen Spezialgebieten, ausgereiften F&E-Dienstleistungen für Design und Simulation sowie neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz, Autonomie, 5G und maschinelles Lernen. Globale Unternehmen suchen heute den richtigen ER&D-Partner, der sie bei der Umsetzung ihrer Roadmaps für Digitaltechnik und intelligente Fertigung unterstützt. Bei LTTS werden wir weiterhin in Spitzentechnologien investieren, um unseren Kunden weltweit umfassenden Support zu bieten, damit sie ihre intelligenten Produkte der nächsten Generation, Dienstleistungen und Lösungen entwerfen und einführen sowie ihre digitale Transformation vorantreiben können."

Sidhant Rastogi, Leiter der Abteilung Partner Practice bei Zinnov, sagte: "LTTS wurde in den GSPR-Wertungen von Zinnov durchgehend zu den besten weltweiten ER&D-Akteuren gezählt. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio von beinahe einem Dutzend modernen proprietären Lösungen sowie 48 Innovationslaboren und erwirtschaftet ein Drittel seiner Umsätze mit Digitaltechnik und neuen Technologien. LTTS hat im dritten Jahr in Folge seine Führungsposition in der Branche gefestigt und seine Spitzenposition in den Bereichen industrielle Automatisierung sowie Bau- und Schwermaschinen behauptet. Die Fähigkeit von LTTS, Innovationen zu ermöglichen, Kosten zu senken und Markteinführungszeiten für seine weltweiten Kunden zu verkürzen, macht es zu einem bevorzugten ingenieurtechnischen Servicepartner."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unserer Kundenbasis zählen 52 Unternehmen der Fortune 500 und 51 der führenden Unternehmen im Bereich ER&D aus den Branchen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie aus den verarbeitenden Industrien. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 14.700 Mitarbeiter, die auf 17 globale Designzentren, 27 globale Verkaufsbüros und 48 Innovationslabore verteilt sind (Stand: 31. Dezember 2018). Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie, wenn Sie sich auf www.LntTechservices.com einloggen.

Über Zinnov

Zinnov wurde 2002 gegründet und verfügt gegenwärtig über Niederlassungen in Bangalore, Gurgaon, Silicon Valley und Houston. Seit seiner Gründung hat Zinnov eine tiefgreifende Expertise in den Bereichen Fertigungstechnologie und digitale Transformation erworben. Mit einem starken Fundament in der Forschung und strategischer Beratung befähigt es seine Kunden zur Wachstumsbeschleunigung und zur Schaffung von Effizienzen durch Innovation, Technologie, vernetzte Wirtschaftsformen und Kosteneinsparungen. Es arbeitet mit Kunden in den Bereichen Software, Automobil, Telekommunikation und Netzwerke, Unterhaltungselektronik, Lagerwesen, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen sowie vertikale Märkte im Einzelhandel und der Halbleiterfertigung in den USA, in Europa, Japan und Indien zusammen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190129005650/de/

Contacts:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LntTechservices.com

Telefon: +91-80-67675173

Nitika Goel

E-Mail: media@zinnov.com