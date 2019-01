AuA ist organisch ohne Akquisitionen gewachsen

Privatkapital als Bereich mit dem größten Wachstum in den vergangenen Jahren

Expansion in APAC fortgesetzt

Die Citco-Unternehmensgruppe ("Citco"), ein weltweit führender Dienstleister für die Finanzdienstleistungsbranche, gab heute bekannt, dass das verwaltete Vermögen (Assets under Administration, AuA) die Höchstmarke von 1 Billion US-Dollar erreicht hat. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass dieser Meilenstein ausschließlich durch organisches Wachstum erreicht wurde, ein Novum unter den Dienstanbietern für alternative Investmentfonds.

Die steigende Tendenz zur Rationalisierung der Geschäftsabläufe veranlasst führende Manager dazu, immer mehr Funktionen auszulagern. Beispiele dafür sind die Risikoberichterstattung im Front-Office, Middle-Office Treasury und Sicherheitenmanagement, Jahresabschlüsse des Back-Office sowie steuerliche und regulatorische Berichterstattung. Gleichzeitig zieht die wachsende Diversifizierung in allen Anlageklassen Hybridstrategien nach sich, und die Lancierung zahlreicher Investitionsinstrumente sorgt für steigende Komplexität der Fondverwaltung. Die Motivation hinter Citcos Investitionen in die Förderung interner Kompetenzen und den Ausbau seiner Service-Plattformlösungen ist das Bestreben, bei diesen Trends eine Führungsrolle zu übernehmen und sicherzustellen, dass seine Kunden in entscheidenden Momenten über die richtigen Werkzeuge verfügen.

Die Philosophie von Citco, auch als "Citco Way" tituliert, beinhaltet die Investition in die richtigen Mitarbeiter und die Bereitstellung der Mittel, die sie für ihren Erfolg benötigen (z. B. Investition in Schulungsmaßnahmen und Initiativen zur Karriereförderung). Außerdem sieht das Konzept von Citco erhebliche und nachhaltige Investitionen in die eigene Technologie vor. Das interne Technologenteam von Citco kombiniert Know-how in der Entwicklung preisgekrönter Technologieprodukte (Æxeo Technology, Æxeo Investor, CitcoOne, Citco Waterfall, CitcoConnect) mit den neusten Errungenschaften der cloudbasierten Technologie, um diese als handelsübliche Software anzubieten. Im November 2018 lancierte Citco mit Æxeo Treasury die erste ausschließlich in der Cloud entstandene Lösung, die alternativen Vermögensverwaltern modernste Methoden für die Ausführung von Treasury-Funktionen über ein SaaS-Tool bietet, das auf der Plattform Amazon Web Services (AWS) läuft. Æxeo Treasury optimiert die betrieblichen Effizienzen und Abläufe und bietet ein sicheres, zentrales Modul für Finanzoperationen. Das Engagement von Citco für Service Excellence und Technologie schlägt sich in einem "Fintech+"-Konzept nieder, mit dem das Unternehmen sicherstellen will, dass die Interaktionen und Informationswerte seiner Kunden weiterhin jederzeit sicher und geschützt sind.

Der "Citco Way" gewährleistet, dass das Unternehmen seinen Vorsprung im Bereich der Industrieinnovationen beibehält und seinen Kunden effiziente und skalierbare Lösungen bieten kann. Die Wachstumsstrategie von Citco, unterstützt durch Investitionen in unternehmenseigene Technologie, erlaubt es dem Unternehmen, sich auf Lösungen zu konzentrieren, in deren Mittelpunkt die Erfordernisse seiner Kunden stehen, statt zu versuchen, zahlreiche verschiedene Kulturen und Plattformen zu integrieren.

"Als Privatunternehmen mit Schwerpunkt auf der Betreuung alternativer Investitionsfirmen und mit der Unterstützung unserer Eigentümerfamilie Smeets, die das Unternehmen 1948 gegründet hat, konnten wir ein langfristig ausgelegtes Konzept einführen, bei dem die Förderung unserer Mitarbeiter und unserer eigenen Technologie im Vordergrund steht. Dank dieser Unterstützung konnten wir Kundenbeziehungen aufbauen, die mehrere Jahrzehnte umfassen. Unsere Fähigkeit, die richtigen Lösungen zur Unterstützung unserer Kunden und Investoren zu liefern, war und ist ausschlaggebend für unseren Erfolg", erklärte Jay Peller, Head of Fund Services bei Citco.

Peller fuhr fort: "Angesichts eines immer komplexeren Regulierungsrahmens und der Forderung von Managern nach größerer Investorentransparenz ist zu erwarten, dass unsere Kunden in steigendem Maße durchgängige Technologielösungen von Citco erwerben, damit sie sich darauf konzentrieren können, für ihre Investoren überdurchschnittliche Renditen zu erzielen."

Citco ist zurzeit in Nordamerika, Europa und Asien tätig; seine Spezialteams sind überall auf der Welt vertreten. Mit einem AuA-Wachstum seit Jahresbeginn von 18 in allen Sparten ist Asien ein starker Wachstumsmotor für Citco. Dieses Wachstum ist die direkte Folge einer steigenden Nachfrage asiatischer Manager nach der unternehmenseigenen Technologie und Fachkompetenz von Citco, die eine weitere Institutionalisierung ihre Geschäftsabläufe erwarten.

Citco wird kontinuierlich als Branchenführer anerkannt und ausgezeichnet. Allein in den vergangenen 12 Monaten erhielt das Unternehmen folgende Preise:

Gewinner des HFM US Hedge Fund Services Awards 2018: Bester Administrator Dachhedgefonds

Gewinner des HFM US Hedge Fund Services Awards 2018: Bester Administrator beste Treasury-Managementlösung

Gewinner des HFM European Services Awards 2018: Bester Administrator insgesamt über 30 Mrd. USD

Gewinner des Drawdown Private Equity Services Awards 2018: Fondsverwaltung (Innovation)

Gewinner des Drawdown Private Equity Services Awards 2018: Fondsverwaltung (Technologie)

Über die Citco Unternehmensgruppe

Die Citco-Unternehmensgruppe ist ein weltweites Netzwerk unabhängiger Finanzunternehmen und betreut die Weltelite der Hedgefonds, Private-Equity- und Immobilienfirmen, institutionellen Banken, Global-1000-Unternehmen und vermögenden Privatpersonen. Die Unternehmen von Citco bieten diesen Sektoren in ihren jeweiligen geografischen Regionen die Verwaltung von Hedgefonds, Depot- und Fondshandel, Finanzprodukte sowie Lösungen für die Unternehmens- und Trust-Planung. Citco betreibt Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://bit.ly/2RoJ2Ky

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190129005656/de/

Contacts:

New York

Kseniya Melnikova

Kseniya.Melnikova@PeregrineCommunications.com

+1 646 274 1423



London

Aryna Kastavetskaya

aryna.kastavetskaya@peregrinecommunications.com

+44 (0) 20 3040 0871



Rob Enright

rob.enright@peregrinecommunications.com

+44 (0) 20 3040 0874