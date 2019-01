Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Siemens Healthineers wieder. Der Konzern hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres an Marge eingebüßt. Allerdings hat der Konzern auch die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Bei den Verkäufen steht SAP auf Platz vier. Der DAX-Konzern hat heute Zahlen vorgelegt. Das Umsatzziel wurde beispielsweise nicht erreicht. Dafür startet SAP nun ein milliardenschweres Restrukturierungsprogramm.