Zum Wochenauftakt herrschte gedrückte Stimmung an den amerikanischen Börsen. So ging es für den Dow Jones und den S&P 500 um rund 0,8 Prozent abwärts. Etwas deutlicher fielen die Verlusten beim Nasdaq 100 aus. Er verlor etwa 1,1 Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Apple, Harley-Davidson, 3D Systems, Twitter, Alibaba und Nvidia. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.