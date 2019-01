FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch bescheinigt der Commerzbank eine gleichbleibende Bonität. Wie Fitch mitteilte, liegt die Einstufung für das Emittentenausfallrating (IDR) der Commerzbank weiterhin bei BBB+ mit einem stabilen Ausblick. Das Rating reflektiere die mäßige Profitabilität der Bank, die adäquate Kapitalausstattung und die solide Asset-Qualität, Finanzierung und Liquidität. Weiterhin werden die beträchtlichen Fortschritte in Richtung einer digitalen Multi-Kanal-Bank, aber auch die Risiken dieses Prozesses, in die Bewertung einbezogen.

Im Vergleich zu anderen großen westeuropäischen Banken sei die Profitabilität der Commerzbank aufgrund des deutschen Wettbewerbsumfelds und der Restrukturierungskosten bescheiden. Die Risikovorsorge sei in den ersten neun Monaten 2018 deutlich gesunken, was auch dem Abbau des Schiffskredit-Portfolios zu verdanken gewesen sei. Die Analysten von Fitch sind der Ansicht, dass die Verbesserung der Profitabilität der Bank davon abhängt, inwiefern sie es schafft, das Kundenwachstum nachhaltig in zusätzliche Erträge umzumünzen.

