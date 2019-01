Weiterstadt (ots) -



Start frei für den SKODA KAROQ in der Ausstattungslinie Active. Das kompakte SUV ist ab sofort ab 22.490 Euro in Kombination mit dem 85 kW (115 PS) starken 1,0 TSI* bestellbar. Der ebenso kräftige 1,6 TDI SCR* steht in der Ausstattungslinie Active ab 25.390 Euro zur Wahl. Darüber hinaus erweitert SKODA die Motorenpalette des KAROQ um den 110 kW (150 PS) starken 2,0 TDI SCR*, der nun auch als Variante mit Frontantrieb und manuellem 6 Gang-Getriebe erhältlich ist. Zuwachs bekommt ebenfalls der dynamische KAROQ SPORTLINE: Ihn können Kunden jetzt mit dem Topbenziner 2,0 TSI mit 140 kW (190 PS)*, 4x4-Antrieb und 7-Gang-DSG ordern. Alle aktuellen SKODA Motoren entsprechen der Abgasnorm Euro 6d-TEMP.



Großzügiger Innenraum für Passagiere und Gepäck, die bei SUV beliebte gute Übersicht und hohe Variabilität dank cleveren Ideen wie den VarioFlex-Sitzen im Fond: Der SKODA KAROQ vereint viele Qualitäten und erfreut sich seit seinem Marktstart im vergangenen Jahr großer Beliebtheit. Jetzt steht er neben den Ausstattungslinien Ambition und Style auch als Active-Variante zur Verfügung.



Bereits als KAROQ Active umfasst das Kompakt-SUV zahlreiche attraktive Ausstattungsmerkmale. Dazu zählen zum Beispiel der Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion und Personenerkennung, der Speedlimiter sowie die LED-Ausführung von Tagfahrlicht sowie Brems- und Schlusslicht inklusive Nebelschlussleuchte. Zudem punktet die Ausstattungslinie Active mit Klimaanlage, beheizbaren Außenspiegeln und Lederlenkrad. In puncto Konnektivität stattet SKODA den KAROQ Active serienmäßig mit dem Musiksystem Swing inklusive 6,5 Zoll großem Touchdisplay und SD-Kartenslot sowie dem online-fähigen SKODA Connect inklusive Fahrzeugfernzugriff aus.



Kunden können sich beim KAROQ in der Ausstattungslinie Active zwischen einem Benziner und einem Dieselmotor entscheiden. Sowohl der 1,0 TSI als auch der 1,6 TDI SCR leisten je 85 kW (115 PS) und sind mit manuellem 6-Gang-Getriebe kombiniert. Wie alle aktuellen Motoren von SKODA erfüllen sie die Emissionsnorm Euro 6d-TEMP.



Mehr Auswahl beim KAROQ 2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS)



Den 110 kW (150 PS) starken Diesel mit 2,0 Liter Hubraum erhalten Kunden ab sofort auch mit Frontantrieb und manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe. Diese Motor-Getriebe-Kombination steht für KAROQ Ambition, KAROQ Style sowie KAROQ SPORTLINE im Angebot. Darüber hinaus gibt es diesen Selbstzünder als Allradler, entweder mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-DSG.



Für den KAROQ SPORTLINE erweitert SKODA das Motorenangebot um den Topbenziner mit 140 kW (190 PS). Der 2,0 TSI ist mit Allradantrieb und 7-Gang-DSG kombiniert.



Eine detaillierte Preisübersicht aller verfügbaren Motor- und Modellvarianten des SKODA KAROQ steht unter www.skoda-presse.de zur Verfügung.



KAROQ 1,0 TSI 85 kW (115 PS) innerorts 6,3 - 6,1 l/100km, außerorts 4,7 - 4,5 l/100km, kombiniert 5,3 - 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 120 - 117 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KAROQ 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS) innerorts 5,1 - 5,0 l/100km, außerorts 4,1 l/100km, kombiniert 4,5 - 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 118 - 116 g/km, CO2-Effizienzklasse



KAROQ 2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS) innerorts 5,7 - 5,6 l/100km, außerorts 4,1 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 123 - 121 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KAROQ 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS) innerorts 6,1 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 134 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KAROQ 2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 kW (150 PS) innerorts 6,0 l/100km, außerorts 5,2 l/100km, kombiniert 5,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 144 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KAROQ SPORTLINE 2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS) innerorts 5,7 - 5,6 l/100km, außerorts 4,1 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 123 - 121 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KAROQ SPORTLINE 2,0 TSI DSG 4x4 140 kW (190 PS) innerorts 8,7 l/100km, außerorts 6,0 l/100km, kombiniert 7,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 158 g/km, CO2-Effizienzklasse C



