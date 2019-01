- Präsentation digitaler Transformationslösungen für eine intelligente Welt, Vorstellung der neuesten Beispiele für Unternehmenszusammenarbeit im 5G-Segment -

Nippon Telegraph and Telephone Corporation (TOKYO: 9432) ("NTT"), NTT DOCOMO, INC. (TOKYO: 9437) ("DOCOMO") und andere Tochter- und Beteiligungsgesellschaften von NTT werden vom Montag, 25. Februar, bis Donnerstag, 28. Februar 2019, gemeinsam auf der MWC19 in Barcelona, Spanien, ausstellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190129005701/de/

Booth design illustration. (Graphic: Business Wire)

Auf dem Messestand 3D31 in Halle 3 stellt NTT repräsentative und zukunftsweisende Beispiele für die digitale Transformation mit KI (artificial intelligence, AI) und IoT vor, die von der NTT-Gruppe weltweit eingesetzt werden (Beispiele aus verschiedenen Branchen für eine intelligentere Welt). Mit seinen Exponaten, darunter eine 5G Cyber Jam Session, wird NTT die Vorteile von 5G zeigen, wie hohe Datenraten/Kapazität, geringe Latenzzeiten und große Verbindungsdichte, die NTT 2020 in Japan kommerziell verfügbar machen möchte.

Übersicht der wichtigsten Exponate am Stand von NTT

1) Lösungen für eine intelligente Welt

Intelligente Stadt (Smart City): Öffentliche Sicherheitslösung für Las Vegas: ein gemeinsam mit Panasonic entwickeltes Personenortungssystem in Echtzeit Smart Mobility Vorführung einer Technologie, die optimale Orientierung durch Erkennen und Vorhersagen des Personen- und Verkehrsflusses bei Großveranstaltungen bietet, und eine Vorstellung von MaaS (Mobility as a Service), das optimalen Betrieb durch Kombination mehrerer Verkehrssysteme mit derartiger Technologie ermöglicht



Intelligenter Flughafen (Smart Airport): Zukunftsweisende Beispiele für Handgepäckkontrollen mit KI und Grenzkontrollen mit Gesichtserkennungstechnologie

Intelligente Landwirtschaft (Smart Agriculture): Initiativen für effiziente und nachhaltige Pflanzenfabriken. Sie nutzen maschinelles Lernen, basierend auf dem Fachwissen erfahrener Landwirte

Intelligente Fabrik (Smart Factory): Technologie für Langstreckenübertragungen mit gleichbleibender Qualität für fortschrittliche Laserverarbeitung durch Harmonisierung von Glasfasertechnologie mit photonischen Kristallen von NTT und Hochleistungs-Laserverarbeitungstechnologie von Mitsubishi Heavy Industry sowie zusätzlichen intelligenten Technologien für Fabriken, die Ausfallzeiten reduzieren

2) 5G-Exponate

5G Cyber Jam Session Performance in Echtzeit von virtuellen, entfernten und Bandmitgliedern auf der Bühne

Mobiles SCOT (Smart Cyber Operating Theater) realisiert mit 5G Innovative Lösung für fortschrittliche medizinische Behandlungen in verschiedenen Umgebungen

Diorama-Stadion (Diorama Stadium) AR-Plattform für Sportbetrachter auf Basis von Cloud Computing

Intelligentes Bauwesen mit 5G- und IoT-Technologie 5G-fähiger entfernter Maschinenbetrieb und IoT-basierte Baustellenverwaltung für eine sicherere, produktivere Baustelle

DOCOMO 5G Initiativen, Technologien und Geräte für 5G



3) Weitere

Vorführung des Konzepts LASOLV, ein neuer Computer zur Lösung hartnäckiger Probleme, der Lichteigenschaften nutzt

Vorführung eines Konzepts für eine Welt, die Menschen eine natürliche Interaktion mit der Umwelt ermöglicht

Vorführung eines neuen Erlebnisses für Sportbetrachter mit Surround-Videosynthese-Technologie, die Übertragung mehrerer 4K-Bilder in Echtzeit synthetisiert und synchronisiert

Einführung und Vorführung der globalen Reichweite der NTT-Gruppe

Weitere Details werden auf einer eigenen Website veröffentlicht:

Website der NTT-Gruppe zum MWC19 Barcelona:

http://www.ntt.co.jp/activity/mwc/en/

(Referenz) Übersicht zum MWC19 Barcelona Datum Montag, 25. Februar 2019 bis Donnerstag, 28. Februar 2019 Orte Fira Gran Via und Fira Montjuïc (Barcelona, Spanien) Hauptsponsor GSMA Erwartete Ausstellerzahl Über 2.400 Unternehmen Geschätzte Besucherzahl Über 100.000 Offizielle Website https://www.mwcbarcelona.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190129005701/de/

Contacts:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

PR-Büro

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

E-Mail: ntt-cnr-ml@hco.ntt.co.jp