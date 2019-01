Hamburg (ots) -



Square Enix und Disney freuen sich bekannt zu geben, dass KINGDOM HEARTS III, der neueste Teil der weltberühmten Videospielreihe, ab sofort für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich ist.



Fans wie Neueinsteiger können nun endlich die aufregenden Abenteuer von Sora erleben, einem jungen Schlüsselschwertträger, der damit beauftragt wird, das Universum vor der bösen Macht der Herzlosen zu beschützen. Sora verbündet sich mithilfe seiner Freunde Donald und Goofy, Gesandten von König Micky aus Schloss Disney, mit anderen Kultcharakteren von Disney und Pixar. Gemeinsam versuchen die Helden, die Dunkelheit zu besiegen und das Universum zu retten.



"Ich bin begeistert zu verkünden, dass KINGDOM HEARTS III jetzt offiziell erhältlich ist", sagt Tetsuya Nomura, Director der KINGDOM HEARTS-Reihe. "Es gibt viele Geheimnisse in der Geschichte, also sollten die Spieler sich Zeit nehmen, damit sie nichts verpassen. Das Abenteuer ist die Reise selbst und nicht nur das Ziel. Diese Geschichte markiert eines der größten Erlebnisse, das Sora mit seinen Freunden je hatte, also hoffe ich, dass die Spieler es genießen werden. Danke an all unsere Fans rund um den Globus, die sehnsüchtig auf diesen Tag gewartet haben."



Das zugehörige Release-Video können Sie hier anschauen: https://youtu.be/LDv807YNCKI



"KINGDOM HEARTS III ist die Fortsetzung einer unglaublichen und langen, kreativen Zusammenarbeit zwischen Tetsuya Nomura, Square Enix und den Charakteren und Welten von Disney.", sagt Sean Shoptaw, Senior Vice President, Global Games and Interactive Experiences, Disney Parks, Experiences and Consumer Products. "Dieser neue Teil des von Fans geliebten Franchise ist der perfekte Beleg für unsere Herangehensweise, Disney- und Pixar-Charaktere und -Welten mit den besten Partnern in Videospielen zusammenzubringen, und ihnen die Flexibilität zu geben, etwas Magisches und Unerwartetes zu erschaffen. Wir sind außer uns vor Freude, dass Fans dieses Spiel nun selbst erleben können."



Das Lied der Introsequenz, "Face My Fears" vom achtmaligen Grammy-Gewinner und selbsterklärten Langzeitfan der KINGDOM HEARTS-Reihe Skrillex, und der international bekannten Sängerin und Songwriterin Hikaru Utada ist jetzt auf iTunes erhältlich: http://ots.de/NTMglN.



In KINGDOM HEARTS III erleben die Helden Sora, Donald und Goofy fantastische Abenteuer: Von Seeschlachten in der Welt von Fluch der Karibik bis zu Tänzen mit den Einwohnern des Königreichs Corona aus Rapunzel - Neu verföhnt bis hin zu Roboter-Kämpfen mit Woody und Buzz aus Toy Story.



Passend zum Motto "Share the Magic" gibt Square Enix allen Fans und Neueinsteigern im Rahmen einer Deutschland-Tour die Möglichkeit, KINGDOM HEARTS III kostenlos anzuspielen und exklusive Preise wie etwa eine Xbox One X und eine PlayStation 4 Pro zu gewinnen. Zudem erhalten alle Spieler der Demo-Fassung in der jeweiligen GameStop-Filiale einen kostenlosen Leuchtschlüsselanhänger im KINGDOM HEARTS III-Design.



Die Deutschland-Tour zu KINGDOM HEARTS III umfasst insgesamt sechs Städte. Alle Daten entnehmen Sie der folgenden Übersicht oder der zugehörigen Webseite: https://www.gamestop.de/kingdom-hearts'section=khtour



KINGDOM HEARTS III ist ab sofort für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Das Spiel bietet englische Sprachausgabe sowie deutsche, englische, französische, italienische und spanische Texte. Für weitere Informationen zu KINGDOM HEARTS III siehe: http://www.kingdomhearts.com/.



Weiterführende Links: Homepage: http://www.kingdomhearts.com/ Facebook-Seite: http://www.facebook.com/kingdomhearts Twitter: @KINGDOMHEARTS YouTube: www.youtube.com/KingdomHearts Instagram: @kingdomhearts



Über die KINGDOM HEARTS-Reihe



KINGDOM HEARTS ist eine Serie von Rollenspielen, die in Zusammenarbeit von Disney und Square Enix entstanden sind. Seit dem Erscheinen des ersten KINGDOM HEARTS-Titels im März 2002 für die PlayStation 2 wurde die Serie mit vielen weiteren Titeln fortgesetzt. Die Reihe feierte im März 2017 ihren 15. Geburtstag und hat sich weltweit über 25 Millionen Mal verkauft.



Bild-, Video- und Infomaterial zu unseren Spielen finden Sie jederzeit auf unserem Presseserver:http://www.square-enix-press.com



Das Movie-Poster finden Sie hier: http://ots.de/wS1h66



