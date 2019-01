von Martin Reim, Euro am SonntagDer sogenannte Basiszins, aus dem sich viele Verzugszinsen berechnen, bleibt so niedrig wie nie zuvor. Müssen Gläubiger nun draufzahlen?€uro am Sonntag: Theoretisch ja, praktisch nein. Die Bundesbank leitet den Basiszins vom Leitzins der Europäischen Zentralbank ab und berechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...