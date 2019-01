Einen Tag vor der Sitzung der US-Notenbank und dem Beginn neuer Handelsgespräche zwischen den USA und China haben sich Anleger am Dienstag nicht weit vorgewagt. Immerhin rettete der Dax ein kleines Plus von 0,08 Prozent auf 11 218,83 Punkte ins Ziel. Auch die Abstimmung im britischen Parlament am Abend über das weitere Vorgehen in puncto Brexit dürfte Investoren vom Eingehen neuer Risiken abgehalten haben. Zum Wochenauftakt hatte der Dax bereits Schwäche gezeigt.

"Bei den Investoren überwiegt die Hoffnung, dass die amerikanische Notenbank morgen noch einmal besänftigend auf die Märkte einreden wird", sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Fed könne erneut signalisieren, dass sie mit weiteren Zinserhöhungen erst noch eine Zeit lang abwarten will. Gleichzeitig könne man aber in Zeiten langsamer steigender Gewinne über politische Wirren wie den Brexit und den Handelskrieg sowie über steigende Zinsen nicht mehr hinwegsehen, warnte Stanzl.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Dienstag um 0,44 Prozent auf 23 689,33 Punkte./bek/he

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0285 2019-01-29/17:53