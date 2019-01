Yamaha Corporation (nachfolgend Yamaha) hat die Errichtung ihrer europäischen Geschäftsfunktion Unified Communications (nachfolgend UC) innerhalb der Yamaha Music Europe GmbH (Rellingen, Deutschland) ab April 2019 angekündigt. Dieser neue Kanal unter Yamaha Music Europe wird Kunden in der Region ein stärkeres Vertriebsnetz, breitere Produktreihen sowie mehr Support und Service bieten.

"Yamaha ist seit über 10 Jahren Marktführer bei UC in Japan und expandierte 2014 in die USA mit der Übernahme von Revolabs, die zu einer Tochtergesellschaft der Yamaha Corporation wurde und im vergangenen Jahr in Yamaha Unified Communications umbenannt worden ist. Jetzt wird sich Yamaha auf den europäischen Markt konzentrieren", sagte Hirofumi (Hogan) Osawa, Operating Officer, Senior General Manager des Geschäftsbereichs Business Unit Audio Products bei Yamaha. "Mit diesem Schritt können wir die gesamte Region abdecken, technische Fragen schnell beantworten, Kunden zu den besten Lösungen für ihre Anwendungen führen und Aufträge schneller ausführen."

Durch Optimierung von regionalem und technischem Wissen des europäischen Yamaha-Vertriebskanals kann Yamaha seinen Kunden wichtige Ressourcen und Unterstützung bieten, darunter ein neues, engagiertes IT-Vertriebskanal-Team. Das europäische Team des Unternehmens wird Kunden bei der Aktualisierung ihrer Kommunikationssysteme unterstützen. Von Fernkonferenz- und Huddle-Room-Anwendungen bis Sitzungsräumen und Auditorien das komplette Collaboration-Portfolio von Yamaha bietet eine umfassende Audio- und Videolösung, die effektive, klare und zuverlässige Kommunikation in jeder Umgebung ermöglicht.

Yamaha wird kommerzielle Audiolösungen am Stand 3-C112 sowie UC-Lösungen am Stand 11-F120 und 11-G120 auf der ISE 2019 vom 5. bis 8. Februar auf der RAI Amsterdam zeigen.

Über Yamaha Corporation

Seit ihrer Gründung 1887 hat die Yamaha Corporation ihre Geschäftsaktivitäten mit Fokus auf Musikinstrumente, Audioprodukte, Yamaha-Musikschulen, Halbleiter und andere Produkte sowie Dienstleistungen für Ton und Musik entwickelt. Mit ihrer einzigartigen Expertise und Hingabe für Ton und Musik, engagiert sich Yamaha, um gemeinsam mit Menschen auf der ganzen Welt Begeisterung und kulturelle Inspiration zu schaffen. Mit 10-jähriger Geschichte am japanischen Markt konzentriert sich die Abteilung Unified Communications von Yamaha auf Lösungen, die Kommunikation verbessern und Unternehmen unterstützen, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

www.yamaha.com

Produkt- und Firmennamen sowie Logos, die in dieser Pressemitteilung erscheinen, sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

