Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach einem Dammbruch an einer Eisenerzmine der brasilianischen Vale von 4755 auf 4780 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rio Tinto dürfte von einem dadurch ausgelösten Anstieg der Eisenerzpreise am meisten profitieren, schrieb Analyst Derryn Maade in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei Vale sei die Produktion von rund 180 Millionen Tonnen Eisenerz bedroht. Anleger dürften nun Aktien von Produzenten ohne größere Aktivitäten in Brasilien wie Rio Tinto bevorzugen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 02:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 05:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-01-29/18:12

ISIN: GB0007188757