Linz (pts027/29.01.2019/17:45) - Zum Auftakt einer regelmäßigen Eventreihe in ihren Linzer Studio-Räumlichkeiten lud die Online Marketing Agentur Pulpmedia Ende Januar nationale und internationale Top-SpeakerInnen sowie KundInnen und Interessierte, um sich über den Status Quo und aktuelle Entwicklungen im Social Media Bereich auszutauschen. Als besonderen Gast flog das Team die US Digital-Strategin Laura Miller ein, die als "Director of Online Engagement" im Weißen Haus unter Präsident Obama für die Planung und Umsetzung der Social Media-Strategie verantwortlich war. Inspirierende Einblicke in ihre Arbeit und Projekte boten auch Lisa Stadler, Social Media Managerin bei derStandard.at, Reisebloggerin Marion Vicenta Payr aka ladyvenom sowie Thomas Neuburger von der Neuburger Fleischlos GmbH, die die Hermann-Produkte erzeugt. Rund 100 TeilnehmerInnen folgten dem Aufruf von Pulpmedia an diesem Abend zum Wissensaustausch und Networking. Die SpeakerInnen kamen dabei in unterschiedlichen Formaten zu Wort und erzählten ihre persönlichen Geschichten und Learnings im Umgang mit Sozialen Medien. Für Geschäftsführer Paul Lanzerstorfer standen vor allem folgende Punkte im Vordergrund des Abends: "Wir möchten unser Know-how, unsere Erfahrungen und Erfolge, aber auch Fehler mit unseren MitarbeiterInnen und KundInnen teilen. Dabei setzen wir auf die 'Power of Social Interaction' und dazu gehört es eben auch, sich nicht nur digital auszutauschen. Gleichzeitig lieben wir es, uns von anderen, erfolgreichen Menschen inspirieren zu lassen und gemeinsam etwas zu bewegen. Wir glauben an die 'Power of Engagement' und haben unsere SpeakerInnen bewusst in eben diesem Kontext ausgewählt." Mit der "Ladder of Engagement" zur Online-Bewegung Keynote-Speakerin Laura Miller vertiefte eben dieses Thema in ihrem Vortrag vor den rund 100 TeilnehmerInnen. Als "Director of Online Engagement" im Weißen Haus war sie maßgeblich für die Social Media-Strategie von Präsident Barack Obama, seiner Frau Michelle Obama und Vize-Präsident Joe Biden verantwortlich. Danach engagierte sie sich im Rahmen des "March For Our Lives" für restriktivere Bestimmungen im Umgang mit Waffen in den USA und unterstützte Michelle Obamas Initiative "When we all vote", einem Aufruf an die US-Wahlberechtigten zur Registrierung für die Midterm-Elections 2018. Ihre Prämisse für das vergangene, aber auch laufende Jahr: "Tell powerful, meaningful stories out of the chaos to drive real change!" In anschaulichen Beispielen zeigte sie, wie Organisationen, aber auch Unternehmen mit kleinen, gezielten Schritten ihre Communities immer weiter nach oben auf der sogenannten "Ladder of Engagement" bringen. Am Beginn der Leiter stehen dabei stets einfache Aktionen, etwa das Like eines Facebook-Posts. Mit jedem Schritt steigt das Engagement des einzelnen Users oder der Userin und führt letztlich zum gewünschten Ziel, zum Beispiel der Teilnahme am "March For Our Lives" oder dem Kauf eines Produkts. Laura Miller dazu: "People don't act, if you expect too much from them. It's all about getting people to the bigger step you want them to take. But don't forget the basics: set yourself goals, go to the conversation (to the people), engage with influencers and know your narrative!" Von falschen und echten Perlen, künstlicher Intelligenz und fleischlosen Würstchen In der anschließenden Diskussionsrunde sprach Moderator Wolfgang Gumpelmaier-Mach mit Laura Miller und Thomas Neuburger über die unterschiedlichen Beweggründe, eine Community bzw. eine Bewegung aufzubauen. Thomas Neuburger von der Neuburger Fleischlos GmbH erzählte an dieser Stelle die Geschichte vom Leberkäse, der keiner ist, hin zur vegetarischen Alternative HERMANN. Er wies dabei vor allem auf die Schwierigkeiten hin, die sich für Unternehmen und Marken heute durch die Vielzahl der Kanäle und die unglaubliche Masse an Werbebotschaften ergeben. Miller bestätigte seine Bedenken, war jedoch überzeugt davon, dass es kaum Unterschiede mache, ob man eine Idee oder ein Produkt verkaufen möchte. Wichtig sei es, sich mit der Community auf authentische Art und Weise auszutauschen und eine Zweiweg-Kommunikation zuzulassen. Im Kamingespräch mit Paul Lanzerstorfer gab Lisa Stadler von derStandard.at Einblicke in ihre Arbeit als "Head of Audience & Traffic Management". In lockerer Atmosphäre sprachen sie über Internet-Trolle und wie man es schafft, trotz unterschiedlicher Meinungen stets einen kühlen Kopf zu bewahren. Auch das Thema "Künstliche Intelligenz" im Kontext der Automatisierung von Social Media Management wurde kurz angesprochen, ebenso wie die Frage nach den verwendeten Tools. Anschließend erheiterte Reisebloggerin Marion Vicenta Payr das Publikum mit so mancher "Perle" des Influencer-Marketings und gab Tipps für die richtige Auswahl von Influencern und wie sich für beide Seiten eine erfolgreiche Zusammenarbeit am ehesten gewährleisten lässt. Zuletzt wies Paul Lanzerstorfer auf das nächste pulp.rocks-Event hin, welches am 21. März 2019 stattfinden und sich dem Thema Online-Recruiting und HR ( https://pulp.rocks/HR ) widmen wird. Mit Claude Silver, Chief Heart Officer VaynerMedia, ist dafür bereits eine internationale Speaker-Zusage fixiert. Über Pulpmedia Von unbändiger Kreativität und unzähligen Tassen Kaffee angetrieben, kreiert die Linzer Agentur Pulpmedia täglich digitale Kampagnen und Strategien für Unternehmen wie Hofer, Hofer Reisen, Hervis, Burgerista, Husqvarna, Hermann, FCA Fiat Chrysler Automobiles Austria GmbH und viele mehr. 