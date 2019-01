Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnung auf fortdauernd niedrige Zinsen hat am Dienstag den deutschen Aktienmarkt etwas gestützt. Der DAX konnte sich mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent auf 11.219 Punkte gut behaupten. Gebremst wurde er von seinem Schwergewicht SAP: Die Aktien der Software-Schmiede fielen nach neuen Geschäftszahlen um 2,8 Prozent auf 89,81 Euro.

"Der Markt setzt auf eine taubenhafte US-Notenbank", also auf eine weiterhin lockere US-Geldpolitik, sagte ein Händler. Deshalb würden Rücksetzer bei den Aktien trotz aller Risiken wie Handelsstreit oder Brexit derzeit gekauft.

SAP enttäuscht bei der Marge - Kohlekompromiss stützt Versorger

Bei SAP machten Händler Licht und Schatten aus. Bei der Marge haben die Walldorfer die Markterwartungen verfehlt. Der Umsatz mit Software-Lizenzen wuchs dagegen unerwartet deutlich, und auch der Ausblick auf das laufende Jahr stieß auf positive Resonanz.

Autowerte standen ebenfalls auf der Verliererseite, besonders VW und Conti.

Stark im Markt lagen dagegen vergleichsweise konjunkturunabhängige Aktien. Eon führten mit einem Plus von 2 Prozent die Gewinnerliste im DAX an, RWE stiegen um 1,6 Prozent. "Der Markt rechnet mit steigenden Strompreisen", so ein Händler. Der so genannte Kohlekompromiss habe diese Erwartungshaltung noch einmal verstärkt.

Auch andere konjunkturresistente Aktien konnten sich kräftig erholen. So gewannen Beiersdorf 1,5 Prozent und Henkel 1 Prozent. Linde zogen um 1,8 Prozent an.

Nach schwächeren Geschäftszahlen fielen die Aktien von Siemens Healthineers dagegen um 4,4 Prozent. Höhere Anlaufkosten für die Labordiagnostikplattform Atellica sowie negative Währungseffekte belasteten den operativen Gewinn. Siemens Gamesa wiederum zogen um 13 Prozent an. Die stabile Preisgestaltung und die unveränderte Unternehmensprognose sorgten für Zuversicht bei den Aktien des Windkraftunternehmens. Siemens selbst schlossen 0,5 Prozent im Plus.

Sartorius zweistellig im Plus - Ertragsseite stark

Im TecDAX machten Sartorius einen Satz um 18,2 Prozent nach oben. "Vor allem die Ertragsseite überzeugt", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die 2018er-Zahlen. Die Marge konnte leicht gesteigert werden, der Nettogewinn legte um knapp 22 Prozent zu. Zalando setzten dagegen negative Analystenkommentare zu. Nach Angaben aus dem Handel hatten sowohl Societe Generale wie auch Wells Fargo das Papier abgestuft, der Kurs fiel um 8,1 Prozent.

Im SDAX gaben Leoni mit einer Abstufung 5,3 Prozent ab. Dagegen stiegen Südzucker um 4,3 Prozent, das Unternehmen reagiert nun mit einer Umstrukturierung auf den Verfall der Zuckerpreise in der EU.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 77,5 (Vortag: 75,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,20 (Vortag: 2,95) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und elf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.218,83 +0,08% +6,25% DAX-Future 11.218,50 +0,10% +6,11% XDAX 11.221,32 -0,17% +6,05% MDAX 23.689,33 +0,44% +9,73% TecDAX 2.632,46 +0,31% +7,44% SDAX 10.514,85 -0,36% +10,58% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,08 20 ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2019 11:46 ET (16:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.